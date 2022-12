Spalletti avvisa l’Inter: «Ci faremo trovare al top per gennaio, test positivo»

Spalletti ha visto trionfare il suo Napoli in amichevole contro l’Antalyaspor. Quasi in contemporanea l’Inter trionfava 4-0 sul Salisburgo. Il tecnico degli azzurri ha parlato così

OTTIMO TEST− Luciano Spalletti ha parlato al termine di Antalyaspor-Napoli, gara finita 2-3 per gli azzurri (vedi articolo). Le sue parole anche con vista sull’Inter: «E’ stato un test positivo, dobbiamo proseguire la preparazione. Giocavamo contro un avversario di buonissimo livello guidato da un tecnico che farà molto parlare di sé perché diventerà un grande allenatore. Stiamo facendo tutto quello che occorre per farci trovare pronti e al top per ricominciare il campionato. Qui stiamo trovando tutti i comfort ambientali e organizzativi che servono per poterci allenare al massimo».

Fonte: sscnapoli.it