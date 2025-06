Spalletti ne ha per tutti: «Acerbi? Mi spieghi una cosa! Mancini hackerato»

Spalletti spara a zero contro Acerbi e anche contro l’ex CT Roberto Mancini. Il commissario tecnico dell’Italia, che domani giocherà contro la Norvegia, non si è tenuto nulla.

BORDATE A MAI FINIRE – Alla vigilia della partita tra Norvegia e Italia, Luciano Spalletti ha parlato in esclusiva su Sky Sport. Il commissario tecnico della Nazionale azzurra ha risposto alla domanda su Francesco Acerbi, che non ha risposto alla convocazione parlando anche di mancanza di rispetto. Allo stesso tempo, il post Instagram del difensore dell’Inter ha avuto il mi piace di Roberto Mancini. Spalletti ha sparato bordate anche contro l’ex CT della Nazionale: «Acerbi un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto: mi spiegherà e poi gli dirò quello che penso io di quello che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto. I like di Mancini? Non scherziamo: secondo me gli hanno rubato il telefono e c’è qualcuno che li mette per farlo passare male, può succedere. Ormai il telefono viene hackerato a tutti: io penso che sia successo così, non vorrei pensare diversamente». Insomma, non un clima serenissimo a Coverciano. La Nazionale nel pomeriggio partirà in direzione Oslo, perché domani Bastoni e compagni affronteranno la Haaland nella partita di esordio delle qualificazioni ai Mondiali.