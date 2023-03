Spalletti ‘assolve’ Vecino: «Tradito da mio ex calciatore? In questo sport…»

Spalletti è caduto per la seconda volta in stagione in campionato contro la Lazio. Il tecnico del Napoli, intervenuto ai microfoni di DAZN, non si sente tradito da Vecino, suo ex calciatore all’Inter. Di seguito il suo commento

ASSOLUZIONE – Luciano Spalletti ‘tradito’ da Matias Vecino al “Diego Armando Maradona”. Il tecnico del Napoli, primissimo in classifica, ‘assolve’ il suo ex calciatore all’Inter: «Io tradito da un mio ex calciatore? Non sono stato tradito, ognuno deve fare il meglio che può. Questo è uno sport dove il rapporto che c’è stato in precedenza non deve intaccare quella che è la volontà di fare bene».