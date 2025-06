Spalletti: «Acerbi? Ho chiesto scusa! Non ho migliorato nulla»

Luciano Spalletti lascia la Nazionale italiana dopo una parentesi poco brillante. Gli azzurri hanno vinto questa sera contro la Moldavia, ma per il tecnico l’esonero era già stato comunicato.

FINE – Luciano Spalletti, al termine della vittoria contro la Moldavia, ha parlato in conferenza stampa per l’ultima volta. Queste le parole del CT che chiude la sua esperienza con l’Italia non proprio nel migliore dei modi: «Oggi sono mancate un po’ di cose, dovevamo trascinare di più il pubblico. Con le difficoltà ci convivo benissimo. Sono molto amareggiato per il risultato. Mi è stata data una possibilità di lavorare, ho tentato, ho sbagliato ma ho fatto delle prove. Da questi calciatori non sono riuscito a tirare il meglio, ne devo prende atto. Voi siete stati anche troppo buoni con me, io avrei fatto peggio. Successore? Ho tentato di fare alcune cose, a poi forse è stato peggio per quello che si è visto. Tipo Buffon mi ha brontolato 4-5 volte, Gigi mi è servito tanto. Al nuovo allenatore che verrà auguro tutti il meglio, anche alla Federazione. Spero che chi verrà dopo di me la migliori questa Italia, io non ci sono riuscito. Non andrò a gufare. Con Acerbi mi sarà comportato male, ma poi c’è stato anche un contatto al telefono e ho chiesto scusa. Lui ha anche capito».