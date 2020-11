SPAL-Salernitana, 2-0 a fine primo tempo: Esposito c’Ã¨, ma senza gol

SPAL-Salernitana, 2-0 a fine primo tempo: Esposito c’è, ma senza gol

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito SPAL

È appena finito il primo tempo di SPAL-Salernitana, anticipo della settima giornata del campionato di Serie B. In campo anche Sebastiano Esposito – attaccante in prestito dall’Inter – a secco di gol nonostante le due reti segnate dai ferraresi.

ANCORA A SECCO – Si è chiuso con il punteggio di 2-0 SPAL-Salernitana, sfida della settima giornata del campionato di Serie B. Nonostante le due reti, sul tabellino non si legge il nome di Sebastiano Esposito, attaccante in prestito dall’Inter. Per i feraresi infatti ad andare in gol sono stati Mattia Valoti e Federico Di Francesco. Resta tuttavia ancora tutto il secondo tempo da giocare e il giovane attaccante nerazzurro può ancora trovare la via della rete.