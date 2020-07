Spal-Inter, ex arbitro Chiesa: “Spallini chiedono rigore. Decisione...

Spal-Inter, ex arbitro Chiesa: “Spallini chiedono rigore. Decisione Giua…”

Intervenuto su “Calciomercato.com” nello spazio a lui riservato, l’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato la direzione arbitrale di Antonio Giua in Spal-Inter, trentareesima giornata del campionato di Serie A, e le proteste dei giocatori spallini per il mancato rigore a seguito del contatto tra Strefezza e Handanovic

MOVIOLA – Queste le parole dell’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa sulla direzione arbitrale di Antonio Giua in Spal-Inter, trentatreesima giornata del campionato di Serie A. “Giua 6,5 (Var Doveri). “​​Grandi proteste della Spal che chiede un rigore al 42′. Il contatto tra Handanovic e Strefezza c’è, ma è susseguente al tocco dell’esterno della Spal che non ha più la disponibilità del pallone. Decisione corretta dell’arbitro, bravo a prendere la decisione in presa diretta. Il Var gli dà giustamente ragione“”.