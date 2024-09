Spajic fiducioso contro l’Inter: «A testa alta, spero vada meglio!»

Spajic ha parlato al termine della sfida tra Stella Rossa e Benfica di Champions League. Il difensore è proiettato verso l’Inter.

RAMMARICO – La Stella Rossa ha perso contro il Benfica nella prima giornata di Champions League e nel prossimo turno sfiderà l’Inter. A parlarne il difensore serbo Uros Spajic: «Sono emotivamente svuotato. Abbiamo commesso un numero inaccettabilmente alto di errori nella prima parte e il motivo è che avevamo troppa voglia. Abbiamo avuto dei passaggi facili e loro hanno approfittato del gioco in transizione. Non importa che non abbiano avuto alcuna possibilità, ma a questo livello tali errori sono inammissibili. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato che non siamo qui per caso, abbiamo stretto il Benfica nei 16 metri mettendo qualità. Resta il rammarico per i due gol subiti nel primo tempo, a questi livelli è davvero difficile rimontare. Tenere la testa alta, c’è ancora molto da giocare, spero che dalla prossima partita vada tutto per il meglio».