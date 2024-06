Spagna-Italia, le formazioni ufficiali: Spalletti con tanta Inter dal 1′

Spagna-Italia è la seconda sfida agli Europei per la squadra di Luciano Spalletti. Il CT azzurro ha fatto le sue scelte: nelle formazioni ufficiali c’è tanta Inter.

QUANTA INTER! – Spagna-Italia è la seconda partita degli azzurri di Luciano Spalletti agli Europei. La Nazionale Italiana scende in campo, alle ore 21.00, dopo aver battuto all’esordio l’Albania in rimonta. Nelle formazioni ufficiali del match, che tra meno di un’ora andrà in scena allo stadio di Gelsenkirchen, c’è ovviamente il blocco Inter. Luciano Spalletti ha compiuto le sue scelte facendo praticamente un copia-incolla a sabato. A rappresentare l’Inter, insieme alla star Nicolò Barella, in Spagna-Italia ci saranno anche Davide Frattesi, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. L’unico nerazzurro escluso fra i titolari della sfida degli Europei è Matteo Darmian. Dall’altro lato, arriva la temibile Spagna, che nella gara di esordio ha demolito la Croazia 3-0. Per gli azzurri è una sorta di match-point: vincendo stasera staccherebbero il passo per gli ottavi di finale senza fare calcoli per l’ultima giornata contro la Croazia.

Spagna-Italia, le formazioni ufficiali: copia-incolla con 4 dell’Inter dal 1′

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams, Morata. CT. Luis De La Fuente

Italia (4-1-4-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho; Chiesa, Barella, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. CT: Luciano Spalletti.