Spadafora vuole il calcio in chiaro, ma non Ã¨ facile trovare il modo – CdS

Spadafora vuole il calcio in chiaro, ma non è facile trovare il modo – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che la volontà del ministro Spadafora di far vedere la Serie A in chiaro non è di facile realizzazione.

GOL IN CHIARO – Diretta-gol Serie A per tutti gli italiani. Il governo ha chiesto ufficialmente la trasmissione in chiaro. La spinta arriva dal ministro dello sport Spadafora. Uno scenario non facile da realizzare. La mossa del ministro mette pressione a Lega e Sky e sottende la richiesta che le due parti trovino un’intesa in tempi ragionevoli. La strada percorribile per la diretta gol in chiaro porta dritti a Sky Sport News Hd – il canale 200 – e Tv8. Già individuata anche la fascia oraria che sarebbe quella delle partite con fischio d’inizio 18.45.

SECONDA FINESTRA – L’intenzione nemmeno segreta di Spadafora è quella di offrire anche una sorta di studio-aperto sulla diretta anche per le partite serali delle 21. Con la possibilità di vedere il leggerissima differita i gol e le azioni principali. Per evitare assembramenti. Questione anche questa di non facile soluzione.

ACCORDI COMPLESSI – Dentro la bolla temporale individuata per la ripresa del campionato, con le due date del 13 e del 20 giugno, la nuova questione del calcio in chiaro potrebbe far slittare tutto alla seconda. Con chiusura del campionato il 9 agosto. Bisogna mettere ordine nel complesso intreccio economico dei diritti tv, coniugando gli interessi di Lega Serie A, Sky e DAZN.