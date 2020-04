Spadafora telefona Tommasi: “Allenamenti Serie A, nessuna alternativa”

Spadafora (qui le sue ultime parole) è al centro delle polemiche nelle ultime 48 ore per le decisioni del Governo sulla ripresa degli allenamenti di Serie A. Ci vorrà almeno il 18 maggio per ricominciare la preparazione, niente 4 maggio per gli sport collettivi. Dopo il parere negativo dell’AIC c’è stato un contatto telefonico con Damiano Tommasi

RETROSCENA – “Non c’era altra scelta rispetto alla differenziazione nella ripresa degli allenamenti tra sport individuali e sport di squadra”. Queste le parole che avrebbe detto Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, avrebbe detto a Damiano Tommasi dopo il duro comunicato dell’AIC. E’ stato anche spiegato il motivo, come riporta “Gazzetta.it”. Il comitato tecnico-scientifico ha dato parere negativo alla ripresa degli allenamenti degli sport collettivi e della Serie A. Mobiliterebbero, infatti, un numero troppo alto di persone.