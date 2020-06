Spadafora non molla sulla Serie A in chiaro, ed Ã¨ ottimista – CdS

Spadafora non molla sulla Serie A in chiaro, ed è ottimista – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che il ministro Spadafora non molla. Vuole la Serie A in chiaro e sta lavorando per trovare un accordo.

AVANTI TUTTA – Il ministro Spadafora non molla e continua a credere che anche una o due gare di Serie A potranno essere visibili in chiaro. Le lettere di diffida inviate da Mediaset e Discovery non spaventano il ministro, che anche ieri ha avuto contatti importanti con le televisioni. Il suo obiettivo è definire la questione entro mercoledì. Altrimenti servirà un decreto apposito che pare sia giò stato preparato come bozza. L’ultima carta, se non ci saranno altre soluzioni. Per il momento però prova ancora la strada della diplomazia. La Lega ha constatato che il potere di convincimento di Spadaforasui vertici delle tv è sicuramente maggiore. E l’idea del calcio in chiaro piace a tutto il governo. A cui non è così facile dire di no.

ACCORDI DA TROVARE – Spadafora ha sensazioni positive ed è convinto che nelle prossime 48 ore la situazione possa sbloccarsi. Anche se gli attori sono tanti e metterli d’accordo non è semplice. Saranno trasmesse in chiaro solo partite i cui diritti appartengano a Sky. DAZN non ha un canale sul digitale terrestre e aprire lo streaming a tutti è complicatissimo. Avanti dunque con l’opzione TV8 dove dovrebbe andare uno dei 4 recuperi (Atalanta-Sassuolo in pole visto cosa significherebbe per Bergamo) e un’altra sfida della 27esima giornata da scegliere tra 7 in calendario dal 22 al 24 giugno. Prima però serve un accordo con le altre tv che potrebbero trasmettere i match in chiaro. La Lega ha programmato per giovedì un’assemblea che discuterà della questione.