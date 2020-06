Spadafora non ce l’ha fatta, niente Serie A in chiaro: i dettagli – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega che l’opzione della trasmissione in chiaro della Serie A è tramontata. Spadafora non è riuscito nel suo piano.

NIENTE CALCIO IN CHIARO – Non ci saranno partite in chiaro né in questo weekend e nemmeno nelle giornate che restano. Nonostante l’ottimismo manifestato giovedì sera da Spadafora le partita per le gare in chiaro si è chiusa definitivamente ieri. Il programma era stilato: Verona-Cagliari sul canale YouTube di DAZN e domani Atalanta-Sassuolo su TV8. Entrambi i broadcaster avevano accettato anche i vincoli sulle pubblicità. Così il ministro dello sport giovedì aveva inviato una lettera al presidente Dal Pino e per conoscenza a tutti i lecenziatari oltre che a Gravina e all’Antitrust.

RISCHIO RICORSI – Spadafora nella missiva chiedeva unità l’intenti e disponibilità ufficiale alla trasmissione free. Dalla Lega la risposta è arrivata soltanto ieri ed è stata negativa. Nel senso che secondo l’Authority, interpellata per un parere, con questa iniziativa si sarebbe andati contro i contratti esistenti e la legge Melandri, dando la possibilità di aprire contenziosi.

NIENTE DECRETO – L’unica soluzione insomma sarebbe stato un provvedimento governativo. E Spadafora lo aveva preso in considerazione anche pubblicamente. Possibilità rimasta in piedi fino a giovedì sera. Ieri invece sono scattate altre valutazioni. E’ stato ritenuto eccessivo emettere un provvedimento ad hoc. Viene considerato più significativo aver concesso di vedere liberamente gli highlights sulla Rai.