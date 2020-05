Spadafora e il calcio in chiaro, situazione complessa – CdS

Il “Corriere dello Sport” si occupa della questione del calcio in chiaro. Spadafora spinge, ma la decisione finale potrebbe spettare a lui.

MINISTRO IN PRIMA LINEA – Per la ripresa della Serie A è cruciale anche il fronte televisivo. Spadafora ha rilanciato l’idea dello sport in chiaro ed è pronto a utilizzare un decreto legge per normare la trasmissione in chiaro degli highlights della Serie A, ma non vorrebbe scrivere il testo del provvedimento da solo. Si aspetta che Lega, Sky e DAZN gli facciano un assist. Ovvero che trovino un’intesa e che gliela comunichino in modo da favorire il suo lavoro. Se questo accordo o almeno una bozza finisse sul suo tavolo in 48 ore sarebbe più che soddisfatto. Difficilissimo che accada.

RAPPORTI TESI – Tra i vertici della Lega e di Sky in questo momento c’è grande freddezza. Il contenzioso sul pagamento dell’ultima rata dei diritti è in corso. I presidenti hanno alcuni pareri legali importanti che li confortano. Tanto che tra oggi e domani partirà l’ingiunzione di pagamento. Questo non faciliterà l’apertura del dialogo. Il rischio che sia Spadafora a dover decidere in prima persona appare complesso. Si può replicare il modello tedesco? Dalla Lega Serie A giudicano l’idea assai complicata. Da Sky filtra meno scetticismo a patto che si vada verso un’intesa complessiva. Ma i proprietari dei club a fare sconti non ci pensano neppure.