Spadafora annuncia: “Coronavirus da contenere. Sport solo a porte chiuse”

Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, annuncia i provvedimenti contenuti nel nuovo DPCM per combattere il Coronavirus. Gli eventi sportivi dovrebbero svolgersi esclusivamente a porte chiuse (ecco le parole di Marotta a riguardo). Di seguito le sue dichiarazioni nel “Question Time Camera”, in diretta su “Rai Parlamento”

SOLUZIONE PORTE CHIUSE – Vincenzo Spadafora ha fatto il punto della situazione sui provvedimenti in materia di sport: «L’azione del Governo è orientata a contenere la diffusione del Coronavirus in tutti gli ambiti. Il DPCM, che è in corso di presentazione, chiarirà una serie di aspetti, non solo per la parte agonistica. I dubbi che permangono sono elementi per il DPCM che verrà a breve emanato. Si va verso la possibilità in tutt’Italia di realizzare eventi e competizioni sportive esclusivamente a porte chiuse. Dando indicazioni sanitarie ben precise alle squadre e agli staff in competizione all’interno degli stadi. E soprattutto precisazioni sulla parte agonistica e come e dove svolgere sport di base per tutti».