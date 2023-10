Sousa ci ripensa: «L’Inter ha sofferto il nostro gioco! Penalizzati da episodi»

Paulo Sousa in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Salernitana, torna a parlare dell’Inter dopo l’ultima sfida giocata in Serie A e terminata 0-4 per i nerazzurri.

DOPO LA SCONFITTA – Paulo Sousa non manda giù la sconfitta con l’Inter in campionato e in conferenza stampa aggiunge: «Anche l’Inter ha sofferto il nostro gioco in profondità in attacco. Gli episodi in questo periodo ci stanno penalizzando, li soffriamo più rispetto il passato».