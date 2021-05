Alan Rizzi è il sottosegretario della Regione Lombardia ai rapporti con le delegazioni internazionali, ed è tifoso dell’Inter. Ospite di “Aspettando il weekend” su Sportitalia non le manda a dire alla Juventus e a Calvarese, per l’arbitraggio del derby d’Italia di sabato scorso.

VOLONTÀ CHIARA – Alan Rizzi, sottosegretario della Regione Lombardia, non usa mezzi termini sulla volata di domani sera: «Dopo aver visto Juventus-Inter della settimana scorsa è chiarissimo che qualcuno vuole la Juventus in Champions League. Sicuramente se la gioca il Napoli, che è molto più in forma delle altre squadre. Io vedo molto male il Milan, proprio per quello che ho visto la settimana scorsa. Dopo l’arbitraggio contro l’Inter, neanche a volerlo, vuol dire che qualcuno, non so chi e non so cosa, vuole la Juventus in Champions League: è molto chiaro. È tutto nelle mani del Milan e siamo d’accordo, però gioca contro l’Atalanta e ci può stare tranquillamente una sconfitta».