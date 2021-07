Sottini: «Ritiro Inter per noi ragazzi occasione importantissima. E non solo»

Sottini è uno dei giovani della Primavera aggregati al ritiro. Il difensore, parlando a Inter TV, dà un breve resoconto di cosa significhi per lui far parte del gruppo della prima squadra.

AGGIUNTO – Edoardo Sottini è un difensore centrale classe 2002, che il prossimo 18 agosto farà diciannove anni. Nella stagione appena conclusa era uno dei punti di forza della Primavera di Armando Madonna, arrivata a un passo dalla finale del campionato. Ora è in gruppo con la prima squadra di Simone Inzaghi: «In ritiro con l’Inter? Sicuramente per tutti noi ragazzi che siamo qua è un’occasione importantissima per metterci in mostra. Ma anche per mettere benzina e arrivare a lavorare al livello di questi grandi campioni».