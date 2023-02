Sottil: «Serve continuità di prestazione! Contro l’Inter questo intento»

Andrea Sottil, ha parlato nel post-partita della sfida fra Udinese e il Sassuolo terminata con il punteggio del 2-2. L’allenatore parla della prossima sfida contro l’Inter, in programma sabato

FIDUCIA – Queste le parole di Sottil: «Siamo un gruppo straordinario, lavoriamo sodo ogni giorno con grande senso di responsabilità e di appartenenza. Oggi ci tenevamo tantissimo e ci dispiace per i tifosi. Dispiace anche per i fischi e non li comprendo perché ho visto una buonissima gara. Dobbiamo tornare a fare una continuità di prestazione e andremo a Milano con questo intento. Pereyra? Ha fatto 45’ minuti concordati, l’importante che non abbia avuto ricadute dall’infortunio».

Fonte: udinese.it