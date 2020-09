Sosa: “Suarez con Koeman come Recoba all’Inter con Mancini! Godin…”

Rubén Sosa

Sosa – ex attaccante dell’Inter -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web”, dice la sua sulle ultime novità che riguardano i suoi connazionali uruguayani. Il protagonista delle ultime ore è Suarez, per cui scomoda l’ex nerazzurro Recoba. Ex ormai come Godin

QUESTIONE DI SCELTE – La scelta di Ronald Koeman di rinunciare a Luis Suarez fa ancora discutere, ma Ruben Sosa la pensa così: «Quando arriva un allenatore nuovo deve scegliere i calciatori. Ricordate il “Chino” Alvaro Recoba? Roberto Mancini non lo faceva giocare. Nel calcio possono capitare queste situazioni. Ma il Barcellona rimpiangerà Suarez. Non si rende conto che Suarez e Lionel Messi sono una cosa sola».

COLONIA URUGUAYANA – Non manca ovviamente un commento sull’altro grande connazionale, Diego Godin, in uscita dall’Inter probabilmente tra l’incredulità dello stesso Sosa: «Il Cagliari è una squadra uruguayana (sorride, ndr). Da quelle parti amano gli uruguayani, penso a Daniel Fonseca ed Enzo Francescoli. Per me Godin è un acquisto importantissimo, stiamo parlando del capitano della Nazionale Uruguayana».

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo