Sosa: «Io con Lautaro Martinez? Mi sarebbe piaciuto! Inzaghi intelligente»

Ruben Sosa, in collegamento su Tmw radio, si è concentrato sull’Inter e sul connazionale Lautaro Martinez. L’ex attaccante nerazzurro elogia anche mister Inzaghi

MERCATO INTER − Ruben Sosa commenta i movimenti dei nerazzurri: «Quello che sta costruendo la società è un grande attacco. Credo che Simone Inzaghi saprà gestire bene lo spogliatoio, è un mister intelligente. A lui piace giocare bene, vincere ed è positivo. Dybala e Lautaro Martinez? La Joya in bianconero ha fatto anni alterni. È un grande calciatore, credo che alla Juventus non si sia sentito pienamente accettato. Lautaro Martinez giocatore bello e intelligente. A me sarebbe piaciuto giocare vicino a lui. È un giocatore che ha una gran facilità a trovare la porta».