Sosa: “All’Inter stagioni straordinarie. UEFA ’94 come una Champions”

Rubén Sosa, ex giocatore dell’Inter, nel corso di un’intervista a “Tuttosport” ricorda la sua esperienza in nerazzurro e il successo della Coppa UEFA nella stagione 1993-1994.

ALL’INTER – Rubén Sosa torna a parlare della sua esperienza all’Inter: «Sicuramente è stata la squadra più forte in cui ho giocato. Tutte e tre le stagioni che ho vissuto a Milano sono state straordinarie. Quello che mi colpiva di più era vedere tutte quelle persone al Meazza. Giocare con dei fenomeni in una cornice così, è stato straordinario».

COPPA UEFA – Ruben Sosa conclude dicendo la sua riguardo la vittoria della Coppa UEFA nel 1994: «Quasi rischiamo di finire in Serie B, ma alla fine abbiamo vinto la Coppa UEFA. Per me, quella coppa, vale come una Champions League. L’anno prima per poco non vincevamo lo scudetto, siamo arrivati secondi anche perché non siamo riusciti a vincere il derby. Così aver vinto quella UEFA è stato un po’ il coronamento della mia avventura in nerazzurro. È il mio ricordo più bello perché volevo vincere qualcosa da interista. La mia cessione? Credo di essere andato via al momento giusto perché non avrei potuto più dare tutto. Il ginocchio che aveva già subito tre interventi mi faceva male. È stato anche un atto di rispetto nei confronti del club e dei tifosi».

Fonte: Tuttosport