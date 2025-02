Sosa sicuro: «L’Inter non sbaglierà approccio. Inzaghi si è fatto sentire!»

A poche ore da Napoli-Udinese e alla vigilia di Inter-Fiorentina, l’ex calciatore Roberto Sosa esprime un giudizio sul momento delle due squadre che lottano per il titolo.

FATTORE EMOZIONALE – Da ex calciatore azzurro, Roberto Sosa interviene nello studio di Sky Sport 24 dichiarando: «La classifica del Napoli? Dal punto di vista emozionale me lo aspettavo perché Antonio Conte su questo è fortissimo ed è in grado di lavorare sulla testa dei calciatori. In passato a Napoli c’è stato Luciano Spalletti che riusciva ad arrivare al cuore dei calciatori e così ha vinto lo scudetto. Io non so come andrà a finire quest’anno ma so che da questo punto di vista Conte è molto bravo a toccare i tasti giusti e a far fare qualcosa di più dentro al campo. Poi c’è anche l’aspetto tattico, secondo me il mister è uno dei più bravi al mondo in questo senso. Se il Napoli ha questa classifica, al di là dei calciatori, è tutto merito di Conte perché è riuscito a dare un’anima e una spinta straordinaria dal punto di vista emozionale».

Dal Napoli all’Inter: quanto conta l’aspetto psicologico per Sosa

APPROCCIO – Roberto Sosa, poi, passa in rassegna l’Inter dopo la caduta di Firenze: «L’aspetto emozionale credo sia fondamentale in questo momento. A volte viene trascurata anche la stanchezza emozionale che si può avere prima di un evento importante. Io non sottovaluterei questo aspetto. L’Inter ha un organico importante, come quello che ha il Napoli, per giocarsi le sue chance anche in Champions League fino alla fine. Però in questo momento, al di là della tattica e della strategia, credo che lavorare su quest’aspetto sia fondamentale. Il Napoli stasera ha un compito fondamentale perché i calciatori sanno che possono andare a più sei, così come sarà per l’Inter domani se gli azzurri perdono o vincono stasera. Non trascurerei l’aspetto psicologico. Io credo che l’Inter lunedì sera non sbaglierà la partita dal punto di vista dell’approccio alla gara. Sono convinto che Inzaghi e Lautaro Martinez si saranno fatti sentire».