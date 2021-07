Sosa: «Inter, non farti scappare Nandez! Satriano fortissimo: deve giocare»

Ruben Sosa, e attaccante uruguaiano dell’Inter, intervistato da “TuttoSport” ha parlato del giovane Satriano, dell’obiettivo Nandez e non solo.

SU SATRIANO – Sosa dice la sua riguardo il giovane talento dell’Inter: «Martin è una piccola stella. Deve crescere, ma ha davvero tutto per diventare un Campione. Non ha paura di nulla, viene dalla strada e si diverte. Semplicemente fortissimo. Ha bisogno di giocare e fare esperienza, non può restare fermo un anno o giocare con il contagocce!».

OBIETTIVO NANDEZ – Sosa dice la sua anche su Nandez, uno degli obiettivi dell’Inter: «Nahitan è un calciatore con esperienza che farebbe comodo all’Inter. Non è più una promessa, l’Inter deve investire su di lui per quello che ha mostrato negli ultimi anni, non deve farselo scappare! È intelligente, lui sa cosa fare in qualsiasi ruolo: è un jolly».

SCUDETTO – Sosa parla anche di Inzaghi e della lotta scudetto: «L’Inter deve puntare a vincere tutto, per questa stagione ci saranno tre obiettivi, quattro con la Supercoppa. Inzaghi mi piace molto, ha fatto bene alla Lazio. Aveva bisogno di mettersi in mostra in un club che punta a vincere».

Fonte: TuttoSport