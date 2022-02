Sosa: «L’Inter gioca bene, bravo Inzaghi. Che emozione il gol nel Derby!»

L’ex attaccante Inter Ruben Sosa ha parlato del Derby ai microfoni di TMW Radio. Elogi per la squadra di Inzaghi e il ricordo del suo gol in una stracittadina

DERBY − Sosa non ha dubbi sulla squadra di Inzaghi: «Fare un gol nel Derby è come farne dieci in campionato. Ne feci uno e fu davvero una grande emozione. L’Inter sta giocando benissimo, la seguo sempre. Credo che abbia un mister, Simone Inzaghi, che gli piace attaccare, giocare bene. Ha trovato una squadra che sta andando benissimo».