Sorteggio playoff Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, si svolgerà oggi venerdì 31 gennaio alle 12:00. Non ci sarà l’Inter perché già qualificata agli ottavi di finale, ma oggi la squadra di Simone Inzaghi potrebbe conoscere le sue possibili avversarie nel turno successivo. Nel sorteggio presenti le altre italiane: Atalanta, Milan e Juventus.

SORTEGGIO – Oggi il sorteggio dei playoff per la fase campionato della Champions League, che vedrà la presenza delle 16 squadre che, nella maxi-classifica della prima fase, si sono qualificate dal nono al ventiquattresimo posto. Non c’è l’Inter perché si è classifica quarta e quindi è entrata direttamente agli ottavi di finale, senza passare dai playoff che si terranno a febbraio. Presenti invece in questa urna le altre squadre italiane qualificate, Atalanta, Juventus e Milan, nonché altre big di grandissima caratura come Real Madrid, Manchester City o Bayern Monaco. Le squadre che hanno terminato la fase campionato tra il 9° e il 16° posto sono teste di serie del sorteggio della fase a eliminazione diretta e affronteranno una squadra classificata dal 17° al 24° posto. La squadra testa di serie, in linea di principio, giocherà il ritorno in casa. Di seguito le fasce e la procedura del sorteggio.

Sorteggio playoff Champions League: le fasce

Teste di serie

9. Atalanta (ITA)

10. Borussia Dortmund (GER)

11. Real Madrid (ESP)

12. Bayern München (GER)

13. Milan (ITA)

14. PSV (NED)

15. Paris Saint-Germain (FRA)

16. Benfica (POR)

Non teste di serie

17. Monaco (FRA)

18. Brest (FRA)

19. Feyenoord (NED)

20. Juventus (ITA)

21. Celtic (SCO)

22. Manchester City (ENG)

23. Sporting CP (POR)

24. Club Brugge (BEL)

Sorteggio Champions League: la procedura

Il sorteggio inizia con le squadre non teste di serie, assegnando ciascuna squadra di una coppia di squadre non teste di serie a una delle relative posizioni predefinite nel tabellone, iniziando con le squadre classificate al 23°/24° posto e finendo con quelle al 17°/18°. Viene estratta una pallina dall’urna contenente le due squadre delle posizioni in classifica in questione (cioè le squadre classificate al 23° e 24° posto) e viene aperta per mostrare la squadra sorteggiata. La prima squadra estratta da quest’urna viene posizionata nel posto riservato sul lato argentato del tabellone. L’altra squadra non testa di serie dell’accoppiamento viene quindi estratta, svelata e assegnata al posto riservato corrispondente sul lato blu del tabellone. La stessa procedura viene eseguita con i restanti club non teste di serie. Una volta riempite nel tabellone tutte le posizioni delle squadre non teste di serie, il sorteggio prosegue con le squadre teste di serie, iniziando con l’accoppiamento 15°/16° posto. La procedura è la stessa descritta sopra per le squadre non teste di serie, con la prima squadra sorteggiata dalla relativa urna che viene collocata nel posto riservato sul lato argentato del tabellone e con la seconda assegnata al lato blu. La procedura viene ripetuta per i restanti accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, terminando con le squadre classificate al 9°/10° posto.

Sorteggio playoff Champions League: il calendario

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si giocheranno nell’arco di due settimane:

Andata: 11/12 febbraio 2025

Ritorno: 18/19 febbraio 2025

In linea di massima, ogni club giocherà una volta il martedì e una volta il mercoledì. La UEFA confermerà il calendario, comprese le date delle partite e gli orari, la sera del sorteggio.