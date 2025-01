Sorteggio playoff Champions League: la combinazione per l’Inter

Concluso il sorteggio dei playoff di Champions League, che si è tenuto a Nyon alle 12. L’Inter, conoscerà ufficialmente la sua avversaria agli ottavi il 21 febbraio, ma da oggi potrà già capire l’eventuale combinazione.

COMBINAZIONE – Oggi si è tenuto il sorteggio dei playoff per la fase campionato della Champions League, che ha visto la presenza delle 16 squadre che, nella maxi-classifica della prima fase, si sono qualificate dal nono al ventiquattresimo posto. Non c’era l’Inter perché si è classifica quarta e quindi è entrata direttamente agli ottavi di finale, senza passare dai playoff che si terranno a febbraio. Presenti invece in questa urna le altre squadre italiane qualificate, Atalanta, Juventus e Milan. La combinazione dei playoff che interessa l’Inter per gli ottavi di finale.

Sorteggio Playoff Champions League: le combinazioni che interessano all’Inter

Juventus-PSV Eindhoven

Feyenoord-Milan

Da questa doppia combinazione uscirà l’avversaria dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri vedranno il sorteggio appunto il 21 febbraio. La squadra di Simone Inzaghi si è appunto qualificata direttamente agli ottavi grazie ad un cammino straordinario, conclusosi al terzo posto al pari del Barcellona e dell’Arsenal. Quindi a febbraio l’Inter non giocherà nessuna partita di Champions League, se ne riparlerà direttamente a marzo. Occhio all’eventuale derby. Se Juventus e Milan batteranno le rispettive avversarie agli ottavi sarà al 100% derby italiano.