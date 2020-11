Sorteggio Coppa Italia, scelto il campo fra Inter e Fiorentina: tutti gli ottavi

Condividi questo articolo

Coppa Italia trofeo

Sorteggio di Coppa Italia in programma a partire dalle ore 15 nella sede della Lega Serie A a Milano. Si definisce il campo dove si giocheranno le partite in gara secca degli ottavi e quarti di finale, inclusa quella fra Inter e Fiorentina. Rileggi la diretta testuale dell’evento da parte di Inter-News.it, qui il tabellone del torneo.

16.26 Questi gli accoppiamenti possibili ai quarti di finale:

Atalanta-Lazio

Atalanta-Parma

Lazio-Cagliari

Parma-Cagliari

Roma-Napoli

Napoli-Spezia

Roma-Empoli

Spezia-Empoli

Inter-Milan

Inter-Torino

Fiorentina-Milan

Torino-Fiorentina

Juventus-Sassuolo

Sassuolo-Genoa

Juventus-SPAL

Genoa-SPAL

16.04 In arrivo anche gli eventuali abbinamenti dei quarti di finale. In questo caso la definizione del campo è soltanto nel caso in cui dovessero passare una testa di serie e un’altra squadra di Serie A entrata al terzo turno eliminatorio.

16.03 La Roma giocherà in casa contro lo Spezia. L’unico ottavo di finale di Coppa Italia che vede l’inversione di campo, a seguito del sorteggio, è quello tra Fiorentina e Inter che si giocherà al Franchi: incredibile sfortuna per i nerazzurri.

16.02 La Juventus giocherà in casa contro il Genoa, come da tabellone.

15.56 La Lazio giocherà in casa contro il Parma. Ordine, di nuovo, confermato rispetto al tabellone.

15.55 Il Milan giocherà in casa contro il Torino. Anche qui ordine confermato.

15.33 L’Atalanta giocherà in casa contro il Cagliari. In questo caso l’ordine del campo è confermato rispetto al tabellone.

15.31 In arrivo anche gli altri abbinamenti.

15.30 INTER IN TRASFERTA. I nerazzurri hanno “perso” il sorteggio del campo, sarà la Fiorentina a giocare in casa l’ottavo di finale di Coppa Italia in gara secca.

15.27 In arrivo le prime informazioni.

15.00 Fra poco inizierà l’evento e si saprà l’ordine di disputa delle partite.

14.50 Dieci minuti all’orario previsto per il sorteggio degli ottavi e dei quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito tutte le informazioni, in mattinata il Giudice Sportivo ha ratificato il 3-0 a tavolino di Empoli-Brescia (gli ospiti non si sono presentati mercoledì per quattro casi di Coronavirus), con i toscani ultimi qualificati.

COPPA ITALIA – OTTAVI DI FINALE

Atalanta-Cagliari *

Lazio-Parma *

Napoli-Empoli

Roma-Spezia *

Inter-Fiorentina *

Milan-Torino *

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa *

* sorteggio del campo

La Coppa Italia, per la terza stagione consecutiva, prevede il sorteggio del campo per ottavi e quarti di finale. Questo avviene in caso di partite fra una squadra di Serie A fra le teste di serie (le prime otto della scorsa stagione, quelle che entreranno in gioco dagli ottavi) e le altre dodici (entrate in tabellone dal terzo turno eliminatorio, che si sono qualificate fra mercoledì e ieri), si deciderà chi giocherà in casa la partita secca. Il turno si giocherà il 13 e 20 gennaio (date indicative).

In caso di sfida fra una squadra di Serie A e una di Serie B sarà sempre la prima a giocare in casa la gara secca. Napoli-Empoli al San Paolo e Sassuolo-SPAL a Reggio Emilia, gli altri sei ottavi di finale di Coppa Italia, inclusa Inter-Fiorentina, avranno il sorteggio. In aggiunta si stabiliscono i quarti di finale: nel caso in cui si dovessero incontrare due teste di serie giocherebbe in casa quella col numero più basso di inserimento nel tabellone (1 Atalanta, 2 Juventus, 3 Inter, 4 Roma, 5 Napoli, 6 Milan, 7 Sassuolo e 8 Lazio), altrimenti vale il sorteggio.