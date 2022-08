Sorteggio Champions League, l’Inter non lo guarderà! Svelato il motivo

Tra poche ore inizierà il sorteggio Champions League. L’Inter non guarderà in diretta i suoi accoppiamenti ma scoprirà il tutto in differita. C’è una motivazione precisa

IN DIFFERITA − Niente sorteggio Champions League in live per l’Inter. A quell’ora (17:45/18), la squadra di Simone Inzaghi sarà in volo in direzione per Roma in vista del match di domani sera contro la Lazio. Dunque, i nerazzurri vedranno il proprio accoppiamento soltanto all’arrivo nella capitale. Ce la faranno a resistere? Dalle 17.45 Inter-News invece sarà presente per seguire in diretta il fatidico sorteggio di Nyon.