Sorteggio Champions League annullato, il Real Madrid non ci sta!

Il sorteggio di Champions League dovrà essere rifatto dopo il pasticcio dei funzionari Uefa (vedi articolo). Il Real Madrid, pescato contro il Benfica, non è d’accordo e ha impugnato il provvedimento

CAOS − Dopo il clamoroso doppio errore della Uefa durante il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, sono arrivate le lamentele del Real Madrid. Il club spagnolo, infatti, ha impugnato la decisione di annullamento sostenendo la non necessità di rifare per intero l’iter sorteggiale. Le Merengues, che avevano beccato il Benfica, sono convinti che l’errore è stato soltanto in seguito al loro accoppiamento. Come riporta Marca, il Real Madrid non vuole che venga cambiato il proprio sorteggio, il quale si è sviluppato in maniera regolata e senza errori.