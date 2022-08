Sorteggi Champions League, Inter e questo club mai in campo stessa sera

Sorteggi Champions League, la Uefa ha reso noti i club della stessa nazione che sono stati accoppiati e dunque giocheranno in giorni diversi.

ACCOPPIAMENTI – Il comunicato della UEFA nella parte relativa alle squadre accoppiate al sorteggio di Champions League. “Per assicurarsi che club accoppiati della stessa nazione giochino in giorni diversi, gli otto gruppi sono divisi per colore: Gruppi A-D in rosso, E-H in blu. Quando un club p sorteggiato, ad esempio, in uno de gruppi rossi (A, B, C, D), l’altro club accoppiato (quando viene sorteggiato) viene automaticamente assegnato a uno dei quattro gruppi blu (E, F, G, H). Di seguito gli accoppiamenti:

A Real Madrid & Barcelona

B Frankfurt & Leipzig

C Man City & Liverpool

D AC Milan & Napoli

E Bayern & Dortmund

F Paris & Marseille

G Porto & Benfica

H Chelsea & Tottenham

I Juventus & Inter

J Atlético de Madrid & Sevilla

K Rangers & Celtic“.

Fonte: it.Uefa.com