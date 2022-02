Sorrentino: «Tifosi Inter hanno sperato nel Milan. Sabato, dominio per 70’»

Stefano Sorrentino, su Canale 5 nel post match Milan-Lazio, ha commentato il passaggio del turno dei rossoneri che giocheranno in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. L’ex portiere è ritornato sul Derby di sabato

SPETTACOLO − Sorrentino commenta il Derby in semifinale di Coppa Italia: «I tifosi dell’Inter sicuramente hanno sperato in questa vittoria del Milan contro la Lazio. E’ stato brutto perdere un Derby di campionato dominato come quello di sabato. I nerazzurri hanno dominato per 70′ però sarà molto bello il Derby di Coppa Italia e come le due tifoserie si stuzzicheranno».