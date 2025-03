Sorrentino: «Supremazia Inter, l’Atalanta non ha mai tirato in porta»

Sorrentino non ha dubbi nel commentare il successo dell’Inter contro l’Atalanta per 2-0 a Bergamo. Una supremazia da grandissima squadra. Poi qualche battuta anche su Radu del Venezia.

SUPREMAZIA – Ieri l’Inter ha vinto contro l’Atalanta vincendo per 2-0 a Bergamo. I nerazzurri di Milano, con questo successo, sono volati a più tre sul Napoli secondo e a più sei sulla Dea. A parlare della sfida giocatasi al Gewiss Stadium, Stefano Sorrentino ha parlato in questo modo a Kiss Kiss Napoli: «Per il Napoli le partite son nove da qui alla fine, ma per l’Inter saranno molte di più. Atalanta-Inter? L’Atalanta ha pagato il braccino corto, il fatto di non essere abituata a giocare partite del genere. L’Atalanta non ha quasi mai tirato in porta, c’è stata una supremazia da parte dell’Inter. Radu? Ha una grande reattività, è un buon portiere ma fu etichettato per quell’errore in Bologna-Inter, come se fosse stato l’unico portiere a sbagliare. La parata più difficile ieri è stata quella sul colpo di testa di Lukaku, ma a me di Radu m’ha colpito anche la gestione della partita a 360°». L’ex portiere di Chievo e Palermo fa un appunto anche su Andrei Ionut Radu, che è stato autentico protagonista della partita del Penzo.