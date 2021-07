Sorrentino: «Scudetto Juventus o Inter? Io dico un’altra squadra»

Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato ai microfoni di “Tutti convocati” su “Radio 24”. Per la corsa al titolo, l’opinionista di Mediaset, sostiene che, oltre alle solite Juventus o Inter, anche l’Atalanta potrebbe puntare alla vittoria

SCUDETTO − Così Sorrentino sulla corsa per il titolo: «La Juventus è venuto Massimiliano Allegri ma ha cambiato allenatore, l’Inter ha cambiato allenatore con Simone Inzaghi, Rome e Lazio pure. Hanno cambiato quasi tutte allenatore. L’Atalanta la vedo in lotta per vincere lo scudetto».