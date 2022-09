Sorrentino: «Onana migliore in campo. Inter, ora uno scoglio durissimo»

La scelta di Simone Inzaghi di puntare su André Onana per la sfida tra Inter e Bayern Monaco ha sicuramente fatto discutere. Negli studi di Sport Mediaset, l’ex portiere Stefano Sorrentino ha commentato la sua prestazione.

SCOGLIO DURO – Stefano Sorrentino ha analizzato in questo modo la sconfitta dell’Inter in Champions League: «Inzaghi lavorerà sicuramente sulla testa, se in sei partite ne perdi tre e vuoi competere con le grandi non puoi avere questi risultati. Sabato avrà uno scoglio durissimo contro il Torino, sarà una bella sfida. Sono curioso di vedere che formazione metterà in campo il Mister. Questa sera ha rischiato cambiando qualcosina, ma la differenza si è comunque vista. Non c’è una categoria di differenza, ma più di una. L’Inter non ha mai tirato in porta e non ha mai dato l’impressione di mettere in difficoltà il Bayern Monaco».

MAN OF THE MATCH – Sorrentino ha poi commentato, in quanto ex portiere, la prestazione di André Onana nella sfida tra Inter e Bayern Monaco: «Onana è stato il migliore in campo. Dopo tanto che non giochi, al debutto, contro il Bayern Monaco ha fatto un’ottima figura. Debutto più che positivo, ora non vorrei essere nei panni di Inzaghi per fare una scelta in vista di sabato».