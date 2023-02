Sorrentino: «Onana 8, doppia parata incredibile! L’Inter più litiga più vince»

Sorrentino dà un giudizio sulla prestazione di Onana, autore di una doppia parata formidabile in Inter-Porto. Poi chiude con una battuta sull’episodio tra Onana e Dzeko.

GIUDIZIO − Stefano Sorrentino su Mediaset Infinity si esprime nel post San Siro: «André Onana 8, la doppia parata incredibile. L’altra quella sinistra in tuffo buona, la doppia vale veramente un gol. Il ritorno di Romelu Lukaku conta tantissimo perché è un’arma in più per l’attacco di Simone Inzaghi. Se sarà questo Lukaku, apparso anche più magro, aiuterà molto la sua squadra. Bellissimo l’abbraccio tra Lukaku ed Edin Dzeko. Da quando litigano fra di loro, l’Inter vince sempre».