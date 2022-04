Sorrentino: «Milan, giusto annullare il gol anche se Handanovic non si tuffa!»

Sorrentino su Sportmediaset ha detto la sua riguardo il gol annullato al Milan in Coppa Italia contro l’Inter, giustificando il comportamento di Samir Handanovic.

GIUSTO ANNULLARE – Stefano Sorrentino risponde all’ex arbitro Mario Bergonzi (vedi QUI) e giustifica Samir Handanovic, incolpando Pierre Kalulu in evidente posizione di fuorigioco e sulla traiettoria della palla: «Per me è da annullare il gol, perché le immagini vedono che il portiere fa un passo verso sinistra e poi guarda a destra, Kalulu va dalla stessa parte del portiere. Che Handanovic non si butta per parare non vuol dire nulla, non interessa a nessuno! Il francese è sulla traiettoria visiva del portiere e quindi giusto annullare».