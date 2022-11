Sorrentino: «Lautaro Martinez, che rischio. Inter, test importante per molti»

Si avvicina il calcio d’inizio di Bayern Monaco-Inter. Negli studi di Mediaset Infinity, l’ex portiere Stefano Sorrentino ha fatto il punto sulle aspettative legate alla partita di Champions League di questa sera.

RISCHIO – Stefano Sorrentino ha commentato le scelte di Simone Inzaghi per Bayern Monaco-Inter, specialmente relativamente all’attacco: «Il fatto di far giocare Lautaro Martinez anche se diffidato è rischioso, tanto è vero che sono contati anche con l’infortunio di Lukaku. Chiaro che però quando vai a giocare partite simili, sono tutti pronti a scendere in campo. Sono due squadre con tanti giocatori di qualità e tutti giocheranno al massimo, turnover o non turnover».

TEST IMPORTANTE – Sorrentino ha poi fatto il punto sull’importanza di Bayern Monaco-Inter per i giocatori che, fin qui, hanno avuto meno minutaggio: «Crisi o no, quella di settembre era un’Inter in grossa difficoltà anche fisicamente. Basta guardare Barella. Questo fa capire tutti. I risultati hanno fatto sì che anche mentalmente la squadra sia riuscita a reagire bene e dimostrare di essere una delle migliori. Vediamo questa sera contro una rivale abituata sempre a fare benissimo, tra le migliori d’Europa. È una gara importante soprattutto per chi non ha giocato molto fin qui».