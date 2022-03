Sorrentino: «Inzaghi, c’è un punto di non ritorno. Ha un difetto, anche all’Inter»

Sorrentino, giornalista del quotidiano Il Messaggero, è intervenuto in collegamento nel corso di Pressing Serie A su Italia 1. Nel parlare dei problemi dell’Inter trova un vero errore da parte di Inzaghi.

GESTIONE DISCUTIBILE – Andrea Sorrentino valuta la carriera di Simone Inzaghi da allenatore: «La sua parabola romana è stata senza dubbio positiva. Ci sono state delle ombre qua e là, c’è stato un ottavo e un sesto posto. Lui ha sempre avuto un certo difetto che gli veniva rimproverato, cioè insistere sugli stessi uomini. Questo devo dire che l’abbiamo riscontrato anche quest’anno: forse il problema principale dell’Inter è stato non gestire bene le energie di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Nell’ultimo mese sono crollati di schianto, questo è il problema di Inzaghi».

ERRORE GRAVE – Sorrentino entra nel merito della critica: «Poi confesso di aver avuto un punto di non ritorno su Inzaghi all’Inter, la sera di Anfield. È in vantaggio 0-1, a un gol dai tempi supplementari, e non pensa a fare il secondo ma a difendere uno 0-1 inutile. Inserisce Matias Vecino, Roberto Gagliardini e Matteo Darmian lasciando in panchina Edin Dzeko: ho pregato che Dzeko non fosse in buone condizioni. Poi, dopo la partita, Inzaghi ha detto di averlo risparmiato per Torino-Inter e questa è dimostrazione eccessiva di profilo basso. Parliamo sempre delle notti europee e della vetrina internazionale, poi abbiamo paura di andare ai supplementari ad Anfield? È il sogno per tutti».