Sorrentino: «All’Inter sta mancando Lukaku! Derby? Chi vince porta crisi»

Per Sorrentino una delle difficoltà dell’Inter ha un nome e un cognome: Romelu Lukaku. L’ex portiere, nel corso di Tiki Taka su Italia 1, parla anche del derby in programma alle ore 21.

ASSENZA PESANTE – Stefano Sorrentino trova il motivo del “mal di gol”: «Secondo me adesso all’Inter sta mancando il Romelu Lukaku dell’anno scorso. Anche l’anno scorso l’Inter ha fatto partite anonime, ma mandavi il pallone avanti e Lukaku la risolveva. Lautaro Martinez sono tante partite che non segna. Il derby di Coppa Italia? Sono tutte e due in crisi: se una delle due dovesse vincere e nettamente manda in crisi l’altra. All’inizio comunque partiranno forte tutte e due, se una dovesse andare in vantaggio spingerà».