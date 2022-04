Sorrentino: «Inter, gli snodi hanno portato a qualcosa. Il derby ha un peso»

Sorrentino, giornalista del quotidiano Il Messaggero, è intervenuto in collegamento durante Pressing Serie A su Italia 1. Per lui il derby di Coppa Italia Inter-Milan vale anche in chiave campionato, visti i precedenti.

DOPPIO FRONTE – Andrea Sorrentino ritiene che il derby Inter-Milan di Coppa Italia possa spostare la corsa per vincere la Serie A: «Io penso di sì, perché quest’anno tutte le partite e gli scontri diretti hanno rappresentato qualcosa nella storia di questo campionato. Ci sono stati degli snodi che hanno portato a qualcosa, come il derby di ritorno che ha lanciato il Milan e portato all’inabissamento dell’Inter. È ovvio che lo scontro diretto ha il suo peso psicologico, il campionato è diventato un triello alla Sergio Leone per l’incapacità dell’Inter nei mesi invernali. Perché l’Inter è la squadra più forte e tutta questa incertezza è dovuta al fatto che si è fermata per un paio di mesi. Ma se le cose dovessero andare come nelle ultime partite non credo ci siano dubbi».

CORSA A TRE – Sorrentino, dopo l’1-1 di ieri col Bologna, esclude la Juventus: «Nella stagione della Juventus è stato difficile trovare un’identità, per le difficoltà iniziali e la linea Maginot per dover rimontare. Poi credo che a un certo punto abbia sperato di fare la rimonta scudetto, con la partita contro l’Inter che ha significato la fine dei sogni. Da lì hanno calato di qualche ampere».