Sorrentino: “Inter, dovevi approfittarne! Derby due punti sotto, un augurio”

Stefano Sorrentino

Sorrentino fa notare come l’Inter si presenti al derby in programma fra dodici giorni con due punti in meno del Milan. L’ex portiere, ospite di “Pressing Serie A” su Italia 1, ritiene che si debba avere un grosso rammarico per l’occasione sciupata ieri con la Lazio.

DUE PUNTI PERSI – Stefano Sorrentino è dell’idea che ieri l’Inter avesse tutte le carte in regola per battere la Lazio: «Sicuramente. Per quello che abbiamo visto, anche per i numerosi infortuni della Lazio con Marco Parolo che ha fatto per tutta la ripresa il difensore centrale, l’Inter poteva approfittarne. Sono partite che devi chiudere: una volta in vantaggio doveva fare lo 0-2 e sarebbe stata un’altra partita. Mi auguro che questi punti non siano pesanti, però intanto dopo la sosta c’è il derby e parti due punti sotto. Diventa già complicato alla quarta di campionato e l’Inter comincia ad avere pressioni. La rosa è completa? Ha doppi e tripli ruoli, ha solo l’imbarazzo della scelta. Partite come queste però deve chiuderle: la Lazio aveva preso quattro gol contro l’Atalanta pochi giorni fa, con i tre infortuni che ha avuto e Parolo difensore centrale doveva approfittarne. Anche se siamo alla terza giornata questi sono punti importanti».