Sorrentino: «Handanovic dato per finito, ma molla scattata! Resta fra i migliori»

Handanovic, dopo tante critiche, è finalmente risultato decisivo sabato in Inter-Torino. L’ex portiere Sorrentino, ospite di Pressing Serie A su Italia 1, elogia lo sloveno e il suo ruolo.

IL RILANCIO – Stefano Sorrentino celebra la prestazione di Samir Handanovic: «Menomale, sono contento per lui. Ha dimostrato di essere un ottimo portiere, è tornato sui suoi livelli. È anche vero che negli ultimi anni non aveva questa concorrenza alle spalle, l’arrivo di André Onana e l’ottima prova di Champions League gli ha fatto scattare qualche molla. Era da tempo che non si vedeva Handanovic così decisivo, ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori portieri in circolazione nonostante in tanti lo dessero per finito. Mercoledì nel riscaldamento era sempre sorridente, sabato ha dimostrato in campo. Chi gioca martedì? Il discorso è che Onana è stato preso per il dopo-Handanovic. Arriva da una nazione straniera, ha bisogno di un periodo di ambientamento e Handanovic ha giocato sempre: è giusto che recuperi un attimo. Il Torino, si fosse giocato un altro sport, probabilmente avrebbe vinto ai punti contro l’Inter».