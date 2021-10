Sorrentino: «Handanovic altalenante. Concorrenza gli darebbe stimoli»

Stefano Sorrentino, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, ha parlato anche di Handanovic dell’Inter, che alterna a prestazioni buone altre un po’ meno con qualche errore grossolano

HANDANOVIC −Questo il parere dell’ex portiere Sorrentino sul numero uno dell’Inter: «Quando Samir Handanovic sbaglia fa sempre notizia perché ci ha abituati ad un rendimento alto, purtroppo ultimamente ha fatto qualche errore grossolano. Credo che non sia un discorso di età, la differenza secondo me la fa la testa. C’è questo momento di calo, sta alternando grandissime cose con errori, il fatto di mettergli dietro un portiere di pari livello gli potrebbe riaccendere la scintilla. Dietro di se ha dei giovani interessanti come Ionut Radu che però non ha giocato mai. Handanovic sa forse che anche se scoppierà il finimondo lui giocherà sempre. Se gli metti dietro un portiere con cui si fa dualismo, allora potrebbe dargli uno stimolo in più».