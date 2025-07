Sorrentino dubita: «Calhanoglu-Lautaro Martinez? Foto da social»

Sorrentino dice la sua sulla foto di Calhanoglu e Lautaro Martinez a sugellare la pace tra capitano e centrocampista dell’Inter. L’ex portiere appare perplesso e anche ironico.

LA QUERELLE – Tra Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez pace fatta. Tra i due giocatori, pezzi cardine sia della vecchia Inter di Simone Inzaghi che di quella nuova di Cristian Chivu, è ritornato il sereno. A fine giugno, infatti, al termine dell’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club per opera del Fluminense, erano volati gli stracci, con le parole-sfogo di Lautaro Martinez prima e quelle del presidente Beppe Marotta poi. All’indomani, poi la replica altrettanto forte e dura di Calhanoglu. In mezzo le avances del Galatasaray e del Fenerbahce. Insomma, tutto faceva pensare ad una separazione tra l’Inter e il regista turco, ma alla fine il caso è rientrato. Alcuni giorni fa, una foto apparsa su Instagram ha praticamente sugellato la pace tra il capitano dell’Inter e lo stesso Calha (clicca qui per vedere la foto). Alla Domenica Sportiva, su Rai Due, secondo l’ex portiere Stefano Sorrentino non tutto è rosa e fiori. Questo il suo commento sarcastico alla foto tra Lautaro e Calhanoglu: «Foto da social, il divano è bello, un bel tavolo, una bella casa».