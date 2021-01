Sorrentino difende Handanovic: Â«Chi lo mette in discussione cambi sport!Â»

Sorrentino difende Handanovic: «Chi lo mette in discussione cambi sport!»

Stefano Sorrentino

Sorrentino – ex portiere del ChievoVerona -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web” per la rubrica “A tu per tu”, prende le difese di Handanovic. Non è la prima volta che spende parole positive per l’ex collega in forza all’Inter

PORTIERE INDISCUTIBILE – Nei giorni scorsi Stefano Sorrentino aveva difeso in TV Samir Handanovic dopo le dure critiche per i gol subiti a Roma (vedi dichiarazioni). Stavolta cambia il mezzo ma non il pensiero sull’ex collega: «Se mettiamo in discussione Handanovic, bisogna cambiare sport. Non si può essere ogni giorno al massimo, in qualunque campo lavorativo. Handanovic ha risposto presente con una grande parata». Queste le parole di Sorrentino, la cui stima per il portiere dell’Inter è nota da tempo.

