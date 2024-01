Sorrentino avverte: «Se l’Inter non segna subito, occhio al Napoli»

Sorrentino ha presentato la partita tra Napoli e Inter, finale di Supercoppa italiana. L’ex portiere studia in particolare una situazione.

L’ANALISI − Stefano Sorrentino a Radio Sportiva si è espresso sulla finale di Supercoppa: «Il calcio non è così scontato come vogliono far credere, il Napoli col nuovo modulo è più coperto e attento e riesce a sfruttare meglio i giocatori davanti con gamba. L’Inter ha possesso di palla e se non troverà subito il gol sicuramente si sbilancerà in avanti e lì il Napoli potrebbe approfittarne, come fatto nella seconda partita della semifinale con la Fiorentina. Mi aspetto partita equilibrata, poi quando hai in campo 22 giocatori di quel livello là, lo spettacolo è sicuramente assicurato».