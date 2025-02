Sorrentino: «Applausi ad Arnautovic! Derby? Conta più per il Milan»

Sorrentino ha elogiato il grandissimo gol di Arnautovic in Inter-Lazio e allo stesso tempo ha detto la sua sul derby in Coppa Italia col Milan.

GOL ARNAUTOVIC – Stefano Sorrentino, ospite negli studi di Radio 24 durante il format “Tutti Convocati“, ha parlato così della rete fantasmagorica di Marko Arnautovic. Nonostante le polemiche, l’ex portiere parla in questo modo: «Battere le mani! Anche se il portiere cerca di capire dov’è, ma il gol che fa è da alzarsi le mani e battergli le mani. Fuori dall’area? O perché stava ritornando da un contropiede o perché era caduto per un contrasto. O era uno schema probabilmente».

Sorrentino parla anche del prossimo derby di Coppa Italia tra Inter e Milan

DERBY DI COPPA ITALIA – Poi Sorrentino si focalizza sul derby di Coppa Italia, che ci sarà ad aprile. L’intervento dell’ex portiere è il seguente: «Vincere aiuta a vincere. Purtroppo noi in Italia abbiamo questa mentalità che la Coppa Italia sia un peso e non una gioia. In Spagna e in Inghilterra non è così. Ma ad aprile il derby sarà più importante per il Milan che per l’Inter. Perché in campionato è lontano, ci sono tanti problemi e andare in finale vincendo un derby ti può permettere di salvare la stagione».