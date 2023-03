Soriano pensa all’Inter: «Sfida tosta, Bologna ha voluto vincere!»

Soriano torna sulla vittoria del Bologna contro l’Inter, sottolineano la volontà di vincere da parte della squadra di Thiago Motta che stasera alle 20.45 affronterà il Torino nell’ultimo match della venticinquesima giornata di Serie A. Le dichiarazioni del centrocampista rossoblù a Sky Sport

VITTORIA INDIMENTICABILE – Roberto Soriano stasera alle 20.45 scende in campo con il Bologna per affrontare il Torino ma il pensiero va ancora alla vittoria ottenuta contro l’Inter una settimana fa: «C’è stato da soffrire e lo abbiamo fatto, ci sono stati momenti in cui abbiamo fatto girare bene la palla e ci siamo mossi tutti. È stata un’altra conferma di una partita tosta ma che abbiamo voluto vincere».

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale