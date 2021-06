Soncin è nello staff tecnico del Venezia, che ha appena conquistato la promozione in Serie A. L’ex attaccante, ospite di “Sportitalia Mercato”, parla del passaggio da Conte a Inzaghi sulla panchina dell’Inter.

LE DIFFERENZE – Andrea Soncin valuta l’arrivo di Simone Inzaghi, che dovrebbe essere ufficiale tra oggi e domani (vedi articolo): «Hanno scelto un allenatore che comunque sta riproponendo lo stesso schema di Antonio Conte, il 3-5-2. Potrebbe essere un’occasione: l’Inter di Conte aveva una manovra che puntava al gioco offensivo. Inzaghi ha più varietà quando si tratta di attaccare la linea, vedrà di adattarsi ai giocatori che avrà. Bisogna vedere, se dovesse andare via Achraf Hakimi, chi arriverebbe. Serve continuità: prima decidi come fare la squadra, come i giocatori a disposizione possono essere inseriti a livello tattico».