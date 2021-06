Soncin ha voluto analizzare la possibilità di partenze eccellenti dalla Serie A, tra cui quella di Lautaro Martinez che potrebbe lasciare l’Inter. L’ex giocatore dell’Ascoli è intervenuto dagli studi di Sportitalia.

LAUTARO DA TENERE – Tiene sempre banco la questione cessioni in casa Inter, con i nomi di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi tra i primi indiziati a lasciare Milano (vedi articolo). Andrea Soncin ha analizzato la situazione: «La Serie A negli ultimi anni era cresciuta molto, anche a livello di immagine. Perdere campioni potrebbe essere un danno. Per esempio Lautaro Martinez sarebbe una gravissima perdita per l’Inter. La Juventus invece potrebbe sacrificare Cristiano Ronaldo, per un discorso economico e di età, e sostituirlo con qualcuno di più giovane».